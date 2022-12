Im Gleichschritt: Erfolge für Basketball-Topteams

Beim Meister aus Wien waren die ÖBV-Nationalspieler Jozo Rados (26 Punkte) und Enis Murati (19) nicht zu stoppen. Die Väter des Oberwart-Sieges in Wels waren die US-Legionäre Derek Hanes mit 25 Zählern sowie Rob Howard mit 16 Punkten und 17 Rebounds. Die Wiener gastieren bereits am Samstag (17.30 Uhr) in Klosterneuburg. Oberwart bekommt es am Sonntag zu Hause mit Graz zu tun.