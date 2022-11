Tolle Tipps für schöne Bastelstunden im Advent

Adventkalender und tägliche kleine Schoko-Dosis hin oder her: Das Warten auf das Christkind kann sich ganz schön in die Länge ziehen. Was also tun, um Kinder an Schlechtwettertagen zu beschäftigen, wo doch Eltern ohnehin schon mitten im vorweihnachtlichen Wahnsinn stecken und Zeit Mangelware ist? Eine kreative Mühlviertlerin weiß Rat.