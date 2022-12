Perus Ex-Präsident könnte Asyl in Mexiko bekommen

Erste Staatschefin ruft zur Einheit auf

Mexikos Regierung hingegen zeigte sich offen, dem abgesetzten Präsidenten Asyl zu gewähren. Unterdessen wurde in Peru Vizepräsidentin Dina Boularte zur neuen Präsidentin bestimmt. Sie ist die erste Staatschefin in der Geschichte des Andenstaats und rief in ihrer Antrittsrede zu Einheit auf. „Ich bin mir der enormen Verantwortung bewusst, die auf mich zukommt, und rufe zur Einheit aller Peruaner auf. Ich rufe zu einem breiten Dialog zwischen allen politischen Kräften auf“, sagte die 60-jährige Juristin. Zuvor hatte sie sich auf Twitter gegen die Auflösung des Kongresses ausgesprochen.