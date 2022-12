Wilde Verfolgungsjagd endete erst an Straßensperre

Um ein Uhr in der Früh wollte eine Polizeistreife bei einem Auto in Kirchberg in Tirol eine Lenker-Überprüfung durchführen. Der Lenker pfiff aber auf die Anhalteversuche und flüchtete über Seitenstraßen in Kitzbühel Richtung Pass Thurn. Die Streife nahm die Verfolgung auf und verständigte drei weitere Streifen.