Zwischen Lkw eingeklemmt: Mann (48) bangt um Hand

In Innsbrucker Klinik geflogen

Dabei dürfte der 60-Jährige das dahinter stehende Schwerfahrzeug nicht gesehen bzw. den Abstand falsch eingeschätzt haben und fuhr dagegen. Ausgerechnet in diesem Augenblick war ein Serbe (48) zwischen den beiden Fahrzeugen. „Er war der Lenker des hinteren Lkw“, schildert ein ermittelnder Beamter. Er wollte offenbar vor einer Kollision warnen. Der Serbe erlitt schwerste Quetschungen an der Hand. Ob sie gerettet werden kann, war vorerst unklar. Per Notarzthelikopter wurde der Mann in die Klinik geflogen.