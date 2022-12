Indonesien beschließt: Kein Sex außerhalb der Ehe

In Indonesien wird Sex außerhalb der Ehe künftig verboten und mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft. Das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat hat ein entsprechendes Gesetz am Dienstag abgesegnet. Kritiker haben das Abgeordnetenhaus zuvor dringend aufgefordert, das Gesetz nicht zu verabschieden, weil es die Bürgerrechte im größten islamisch geprägten Land der Erde verletze. Die neue Gesetzgebung soll 2025 in Kraft treten.