Naschmarkt: Markthalle ist noch nicht vom Tisch

Er ist wohl die größte Hitzeinsel der Stadt: der Naschmarkt-Parkplatz. Die 12.000 Quadratmeter große Fläche verwandelt sich in der warmen Jahreszeit zur reinsten Gluthölle. Deshalb soll es hier grüner und kühler werden. Doch die geplante Verwandlung sorgte im Vorfeld für enorme Aufregung und hitzige Diskussionen. Ursprünglich hätte hier eine Markthalle entstehen sollen. Vorbild: der Londoner Borough Market. Am Montag nimmt Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) das Reizwort Halle nicht einmal mehr in den Mund. Trotzdem wurde jetzt das nächste Kapitel aufgeschlagen.