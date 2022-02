Wien sucht neue Ideen für den Naschmarkt-Parkplatz

Die Stadt Wien will den Parkplatz beim Naschmarkt neu gestalten und startet zu diesem Zweck einen europaweiten Ideenwettbewerb samt „kooperativem“ Verfahren - in dem aus den Einreichungen ein Masterplan erstellt wird. „Erst danach wird es einen Realisierungswettbewerb geben“, wie Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag ankündigte. Das umstrittene Markthallen-Projekt kommt vorerst nicht.