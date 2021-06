Markthalle am Naschmarkt spaltet die Wiener

Kaum ein Projekt spaltet die Wiener so sehr, wie die geplante Markthalle am Naschmarktparkplatz. Eine Umfrage unter 802 Wienern offenbart: 42 Prozent würden die Halle besuchen, 38 Prozent dagegen möchten nicht hinschauen, der Rest weiß es noch nicht. Einig ist man sich aber in einem Punkt: Die Autos sollen weg.