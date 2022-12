„Kenne manche Familien seit drei Generationen“

70 Termine in zwei Tagen

Den „Job“ teilt er sich mit drei Freunden auf. Rund 70 Termine haben sie in den beiden Tagen - „mehr geht sich leider nicht aus“. „Der Verkehr hat in den 50 Jahren nämlich deutlich zugenommen. Außerdem muss ich wegen des Parkpickerls teilweise länger Parkplatz suchen. Dann sieht man Nikolaus im Auto seine Runden ziehen.“ Ob er auch für seinen Urenkel als Nikolaus auftritt? „Nein, das geht nicht. Kinder sind viel klüger, als ihnen viele zutrauen. Die kombinieren sofort, wenn jemand während des Nikolausbesuchs weg und nach ihm plötzlich auftaucht“, so Beigl.