Das sind die besten Ideen fürs Nikolaus-Sackerl

"Fußball - Alles zu WM, EM, Spielern, Rekorden & Co.

Wer hat die letzte WM gewonnen? Wie heißt die erste englische Liga? Und was ist nochmal Abseits? In diesem super Fußballbuch steht alles drin, was fußballbegeisterte Kids wissen wollen. In 11 Kapiteln kann man sich zu Spielregeln, Ausrüstung, Vereinen, Bundesliga, Nationalmannschaften, Meisterschaften, Frauenfußball und vielem mehr umfassend informieren. Interessante Rekorde und Kuriositäten sind ebenso enthalten wie ein Extra zu Taktik und Technik - für alle, die genauso erfolgreich spielen möchten wie Messi und Lewandowski. Die Texte sind leicht verständlich geschrieben und mit über 600 Fotos und Zeichnungen anschaulich bebildert.