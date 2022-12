Neue Szenen aus Retro-Sci-Fi-Game „The Invincible“

Im polnischen Warschau arbeiten ehemalige CD-Projekt-Red-Entwickler („Witcher“, „Cyberpunk 2077“) im neuen Spielestudio Starward Industries an einem atmosphärischen Weltraum-Abenteuer im Retro-Sci-Fi-Stil. In einem neuen Trailer zu „The Invincible“ stellen sie die Spielwelt am Planeten Regis 3 näher vor.