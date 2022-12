Zigarette löst Brand in Wohnung von Seniorin aus

Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Wohnungsbrand in der Telfer Krehbachgasse verständigt. Ein aufmerksamer Nachbar (71) hatte das Feuer bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Ein 46-Jähriger - ebenfalls ein Bewohner des Mehrparteienhauses - drang in die Wohnung ein und startete mit ersten Löscharbeiten, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage.