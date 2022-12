Heizschwammerl-Verbot unter bestimmten Umständen

Die Stadt Graz hat das bereits im September angekündigte, bedingte Verbot für den Betrieb sogenannter Heizschwammerl und anderer Outdoor-Heizgeräte beschlossen. Dieses tritt aber nur unter bestimmten Umständen in Kraft. In der Stadtsenatssitzung am Freitag stimmte nur Stadträtin Claudia Schönbacher vom „(Korruptions-)Freien Gemeinderatsclub“ gegen die neue Regelung. Kritik kam auch von der FPÖ, die nicht im Stadtsenat vertreten ist.