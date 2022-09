Darf es im Energiesparwinter Heizschwammerl geben?

Am Montag wurde die „Energiesparkampagne der Bundesregierung“ unter dem Namen „Mission 11“ präsentiert. Damit sollen österreichische Haushalte elf Prozent des Energieverbrauchs einsparen können. Doch wie sieht die Lage in der Gastronomie aus? Hier bieten insbesondere die Heizstrahler im Außenbereich ein großes Sparpotenial. Sollen diese für den kommenden Winter verboten werden, oder sollte diese Entscheidung den Lokalbetreibern überlassen bleiben? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!