Festival styriarte setzt 2023 auf Heldentaten

„Wir sind ein Labor, in dem die Klassik von Morgen erprobt und dem Publikum in Häppchen serviert wird“, sagt Intendant Mathis Huber. Mit Häppchen meint er die, vor einigen Jahren eingeführte, durchschnittliche Konzertdauer von 65 Minuten. Diese zieht man etwa auch bei der Fux-Oper „Costanza e fortezza“ im Hof von Schloss Eggenberg durch: Das rund fünfstündige Werk voller antiker Helden gibt es am Eröffnungswochenende als „Querschnitt“ zu hören.