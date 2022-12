Die geplatzte Arbeitsmarkt-Reform

Gegen die Wand: Wenn Martin Kocher, der einzige parteilose Experte in der Regierung, sehr enttäuscht ist, so ließ er es sich zumindest nicht anmerken. Auch Rücktritt sei kein Thema, sagt er. Doch er hat sehr viel Zeit und Energie investiert - mit dem Ziel, letztlich mehr Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Aber die politische Realität in Gestalt des Koalitionspartners sorgte dafür, dass der Marathonläufer nach einem Jahr intensiven Verhandelns sein Ziel nicht erreicht hat.