Harry und Meghan: Tränen in erstem Netflix-Trailer

Harry und Meghan deuten Abrechnung mit Royal Family an

Da sieht man Meghan etwa mit Babybauch, das Paar beim verliebt in der Fotobox, beim Tanz auf der gemeinsamen Hochzeit 2018 oder Harry mit Gitarre in der Hand, wie er seiner Liebsten ein Ständchen vorspielt. Doch neben all den tollen Momenten, die die Sussexes in der Doku „Harry & Meghan“ mit ihren Fans teilen wollen, geht es wohl auch wieder um eine Abrechnung mit der Royal Family.