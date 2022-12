Ulrike Königshofer: Von Sonne, Mond und Steinen

Kopierte Steine im falschen Lebensraum

Für „And for a Moment the Stone Holds Still“ hat Königshofer Steine aus der Themse gefischt und Replikate angefertigt, die sie wiederum in London „ausgesetzt“ hat. Mit diesem Eingriff in vermeintlich natürliche Prozesse macht sie Verborgenes sichtbar. Wie viele Jahrtausende haben diese Steine hinter sich? Wo wird ihr zweites Leben sie hintragen? Es ist eine Intervention, die verborgen bleibt, bis man ganz bewusst hinsieht. „In Zukunft will ich wieder mehr in Richtung des Skulpturalen, in den Raum gehen“, sagt die Künstlerin.