Molchos Erfolgsrezept mit Wiener Orient-Küche

Bald ein Lokal am Wörthersee-Ufer?

Zwölf Standorte hat der Molcho-Clan bereits, auch in Hamburg oder auf Mallorca. Unlängst startete ein Restaurant in Kopenhagen. „In Wien haben wir in den letzten zwei Jahren zwei Neni-Restaurants eröffnet“, erzählt Haya Molcho. Neben dem immer ausgebuchten Neni am Naschmarkt können Kunden am Prater und am Donaukanal (Neni am Wasser, Tel Aviv Beach) die Spezialitäten genießen. Bald könnte ein Lokal am Wörthersee-Ufer samt Tel-Aviv-Stimmung hinzukommen, deutet die Starköchin an.