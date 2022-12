Weitere Briefbombe in spanischer Fabrik entdeckt

In der ukrainischen Botschaft in Madrid war am Mittwoch eine Briefbombe explodiert (die „Krone“ berichtete). In einer Erklärung bestätigte die spanische Polizei, dass dabei ein Botschaftsmitarbeiter leicht verletzt wurde. Noch am selben Tag erhielt ein Rüstungsunternehmen, das an Kiew gespendete Raketenwerfer herstellt, einen weiteren Brief - dort konnte die Bombe jedoch rechtzeitig kontrolliert und gesprengt werden. Verletzte gab es in der Fabrik keine. Die Polizei untersucht nun mögliche Verbindungen zwischen den zwei Briefbomben. Ein Terroranschlag ist für die Justiz nicht auszuschließen.