Algorithmus treibt TikTok-Nutzer zu Wagner-Videos

Die russische Söldnertruppe Wagner ist unter anderem in Lateinamerika, in Ländern Afrikas und in der Ukraine im Einsatz. Sie agierte lange geheim, tritt mittlerweile aber vermehrt in die Öffentlichkeit. Den Söldnern werden schwere Verstöße gegen Menschenrechte vorgeworfen, darunter Folter und gezielte Tötungen.