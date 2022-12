Letzter Vorhang | Zweitjob für Buhlschaft

Zweitjob für Buhlschaft. Unter den vielen Rollen, die Christiane Hörbiger in ihrem langen Leben spielte, bleibt auch eine besonders in Erinnerung: Ende der 60-er/Anfang der 70-er Jahre gab sie beim Salzburger „Jedermann“ die Buhlschaft. Vor und nach ihr haben viele Schauspielerinnen in dieser, wie man so sagt, „prominentesten Nicht-Rolle der Theatergeschichte“ Aufmerksamkeit erregt. Im kommenden Jahr wird das die Oberösterreicherin Valerie Pachner sein. Wobei die neue Buhlschaft auch ein Hauch Hollywood umweht - sie spielte an der Seite von Ralph Fiennes in dem Film „The King’s Man“ und in einem Fantasy-Blockbuster. Beim „Jedermann 2023“ soll sie, wie es die Spatzen von Salzburgs Dächern pfeifen, für eine überraschende Premiere sorgen - indem sie neben der Buhlschaft auch in die Rolle des Todes schlüpft. Wie wurde gestern ob dieses Gerüchts schon geunkt: Müssen die Festspiele schon so dringend sparen, dass die Buhlschaft einen Zweitjob annehmen muss?