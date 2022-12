Salami hätte Lewandowskis Karriere beenden können

Auf Schmerzmittel

„Wenn ich versuche, mich anzuziehen, habe ich extreme Schmerzen. Ich kann meinen linken Arm kaum bewegen“, klagte er, muss sogar Schmerzmittel schlucken. Wie lange der 26-Jährige ausfallen wird, weiß er noch nicht - der Orthopäden-Termin steht erst an. Zurück werfe ihn die Verletzung nicht, auch wenn nach vier Siegen (drei davon per K.o.) in ebenso vielen Kämpfen gemächlich in Richtung Titelkampf geblickt wird. „Verletzungen gehören dazu“, nimmt er’s gelassen. Vor Ort im Hotel InterContinental (sportkrone.at sowie kronetv übertragen bzw. streamen LIVE) wird er trotzdem seine Teamkollegen mental unterstützen.