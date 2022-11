Serbien und Kosovo: „Deal“ im Nummerntafelstreit

Die Behörden in Pristina hatten in den vergangenen Monaten massiv auf einen Austausch der serbischen Nummerntafeln im Land gedrängt. Schätzungen zufolge haben noch etwa 10.000 Fahrzeuge, vor allem im mehrheitlich serbischen Nordkosovo, entsprechende Kennzeichen. Ab Dienstag sollten deren Besitzer mit Strafen in Höhe von 150 Euro belegt werden.