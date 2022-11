Diebe türmten mit Minibagger samt Schaufeln

Bereits am 17. November drangen die Diebe zwischen 20.30 und 22 Uhr in das Firmengelände in Debant ein. Auf dem dortigen Parkplatz stand ein angemieteter Minibagger der Marke Takeuchi. Ihn sowie drei Baggerschaufeln ließen die Kriminellen mitgehen. Dafür dürften sie laut Polizei einen großen Traktor mit Tieflader verwendet haben. Die Täter verließen das Firmengelände unerkannt und flohen in unbekannte Richtung.