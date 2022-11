Neue Unterkunft für Wiener Stadttauben

Warum ein Taubenschlag in Wien?

Die Mitarbeiter können gezielt verletzte oder kranke Tauben einfangen. Diese werden zur Versorgung in die Wildtierstation des Wildtierservices nach Laxenburg gebracht. Sobald die Tauben wieder genesen sind, werden diese beringt und in den Taubenschlag zurückgebracht. Der Taubenschlag ist Teil des Projekts „Stadttauben in Wien“ und wird wissenschaftlich begleitet. „Ziel dieses Pilotprojektes ist es, durch den neu erlangten Wissensstand den Stadttauben nachhaltig zu helfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine gesunde Taubenpopulation in Wien hervorzubringen“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz.