Frau verärgert: „Ausschlag vom Taubendreck“

„Da, da, da und da.“ Schnell wischt die Pensionistin über ihr Handy, um die Fotos ihres Ausschlags zu zeigen: Rote Flecken am Hals, am Rücken, im Gesicht, am Dekolleté. Stress-Neurodermitis. Der Grund: Der Balkon unter ihrem Balkon. Dort ist ein Netz gespannt – zur Taubenabwehr. Viel zu nützen scheint es allerdings nicht: Denn nicht nur das Netz ist voller Dreck, sondern auch der Balkon sieht nicht viel besser aus. Das Netz scheint die Tauben auch nicht davon abzuhalten, am verwaisten Balkon zu brüten. Dass das O-Dorf in Innsbruck ein Tauben-Problem hat, ist hinlänglich bekannt - die „Krone“ berichtete mehrmals. Nun ist die „Krone“ für einen Lokalaugenschein bei einer Frau, die es so sehr vom Tauben-verdreckten Balkon unter ihr ekelt, dass sie davon angeblich Ausschlag bekommt.