Linzer Aufschwung mit viel Salzburger Hilfe

„Es ist noch immer etwas Besonderes, wenn ich in Salzburg spiele, ich bin in dieser Halle quasi aufgewachsen, ich kenne jede Tür“, erklärt der 26-Jährige. Der zudem in seinem alten „Wohnzimmer“ seinen ersten Saisontreffer bejubeln durfte. Durch den Sieg an der Salzach kletterten die Oberösterreicher - an den Bulls vorbei - auf den dritten Tabellenplatz. Von den vergangenen Chaos-Jahren ist nicht mehr viel zu sehen. „Im Verein hat es viel Wirbel gegeben, das kriegst du als Spieler natürlich auch mit. In dieser Saison haben wir super Burschen im Team und wir spüren das Vertrauen“, freut sich der Verteidiger über den Aufschwung bei den Black Wings. Einer, mit ganz viel Salzburger Hilfe. Denn der Flachgauer ist einer von drei „Stierwoscha“ in den Reihen der Stahlstädter.