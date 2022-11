Kurzfristiger kärntenweiter Ausfall des Notrufs

Heute Vormittag standen die Telefone in der Kärntner Rot-Kreuz-Leitstelle kurz still. Aus noch unbekannter Ursache fielen die Notrufnummern 144 und 141 aus. Bei medizinischen Notfällen sollten sich die Menschen an die Polizeinotrufnummer 133 wenden. Das Rote Kreuz suchte fieberhaft nach der Ursache und konnte das Problem schnell wieder beheben.