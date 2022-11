Wegen Krampuslauf! Derby am Freitag erst um 20 Uhr

Normalerweise wird in der ICE-Eishockey-Liga an einem Freitag um 19.15 gespielt, das war auch ursprünglich fürs Derby in dieser Woche so geplant. „Aber wir wollen den Leuten die Chance bieten, beide Events zu besuchen“, sagt Christian Kohlmayer, der sowohl beim VSV als auch bei der Stadt Villach für die Pressearbeit zuständig ist. „Denn der Krampuslauf steigt traditionell immer am letzten Freitag vorm 5. Dezember.“ Etwa 900 schaurige Gestalten haben sich für den diesjährigen Lauf angemeldet. Auch hier gab‘s eine Zeitverschiebung von 18.30 Uhr auf 18 Uhr.