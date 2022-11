Steirische Talente bei Berufs-WM erfolgreich

Noch am Sonntag wurde in Salzburg um die Wette gebaut, geschraubt und gehämmert, am Nachmittag brandete dann Riesenjubel bei der Schlusszeremonie samt Medaillenverleihung auf. Nach den ersten „World Skills“ auf rot-weiß-roten Boden im Jahr 1983 in Linz hatten die Weltmeisterschaften der Berufe ihre Rückkehr nach Österreich gefeiert. Wie es dazu kam? Shanghai musste Corona-bedingt absagen, deshalb ging die Berufs-WM heuer erstmals als „Specialedition“ in 15 Ländern über die Bühne. An den drei Wettbewerbstagen fieberten 30.000 Menschen bei den Bewerben in Salzburg mit.