Berufs-WM: Zwölf junge Steirer kämpfen um Medaille

Familie zittert in Helsinki mit

Die 21-Jährige hat die Zeit aber gut genutzt und Kirchen und Museen in Helsinki genau gemustert. Ihr Bewerb findet in der finnischen Hauptstadt statt - und es ist davon auszugehen, dass neben den lokalen Seen und Wäldern auch der skandinavische Gebäudestil bei der Aufgabenstellung eine Rolle spielen wird. Die genauen Vorgaben erfahren die Teilnehmer aber erst unmittelbar beim Bewerbsstart.