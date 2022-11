71-Jähriger stürzt in Kletterhalle in die Tiefe

Ein Einheimischer (71) nutzte den ersten Adventsonntag, um in einer Kletterhalle in Innsbruck eine Route zu bewältigen. Doch leider stolperte der Mann gegen 10.30 Uhr - und stürzte daraufhin ca. vier bis fünf Meter auf den Boden. Trotz Sicherheitsmaßnahmen war es seiner Klatterpartnerin (58) nicht möglich, ihn zu halten. Der 71-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.