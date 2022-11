„Mein eigenes Kind sieht sich Zugunglücke an“

Verstörende und irritierende Inhalte über Drogen und Todesfälle posten einige Kinder und Jugendliche in Tirol auf dem Videoportal TikTok – die „Krone“ berichtete. Der Umgang auch mit YouTube, Instagram und Co. via Handy, Nintendo oder Playstation ist Dominik Oberhofer, Klubobmann der Tiroler NEOS, „ein brutales Anliegen“ – weil er selbst betroffen ist.