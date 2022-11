Rieder rücken Thema Gewalt gegen Frauen in Fokus

Nach dem mit der enttäuschenden 0:3-Niederlage letztes Wochenende in Hartberg verlorenen zweiten Tabellenplatz gab es für die Volleyballer des UVC Ried am Samstag gegen Graz (2:3) erneut schief. Im Heimspiel, in dem Oberösterreichs Bundesligist und Europacup-Teilnehmer nicht nur das Sportliche in den Vordergrund rückte.