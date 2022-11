Junge Athletinnen mit Pionierarbeit im Eiskanal

Die Gleichberechtigung macht es möglich: Damen-Doppel zählt bei den Olympischen Spielen 2026 erstmals zu den Rodelbewerben. Eine Aussicht, die weltweit viele junge Rodlerinnen anzieht. In Österreich Selina Egle (19) und Lara Kipp (20). Vor zwei Jahren haben die beiden Tirolerinnen den Doppelsitzer schon in den Keller gestellt, jetzt will das junge Duo noch einmal gemeinsame Sache machen: „Olympia ist der Grund, dass wir jetzt noch einmal durchstarten. Es wartet aber noch viel Arbeit auf uns.“