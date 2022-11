1556 Delikte in der Privatsphäre wurden angezeigt

Gegen Gewalt: 40 Beamte mehr als noch im Vorjahr

Tersch will in Zukunft vermehrt auf Prävention setzen: „Dafür werden in Tirol aktuell 140 speziell geschulte Präventionsbeamte und -beamtinnen eingesetzt.“ Die Aufstockung um 40 Mitarbeiter zeige den hohen Stellenwert innerhalb der polizeilichen Arbeit. Die Präventionsbeamten unterstützen im Bereich Gewalt in der Privatsphäre die eigenen Kollegen bei den Amtshandlungen, führen Nachbetreuungen mit Betroffenen sowie rechtliche Aufklärungsgespräche mit Gefährdern durch.