Gewalt an Frauen: Wegziehen ist oft nicht leistbar

Das einzige Tiroler Frauenhaus (16 Plätze) existiert in Innsbruck. Im Oberland verzögert sich eine solche Einrichtung seit Jahren, zuletzt durch Corona. „Nicht immer ist allerdings ein Frauenhaus nötig“, verwies Pawlata auf andere Unterbringungsarten. Generell will die Landesrätin vermehrt auf Prävention setzen – „das könnte uns Millionen an Folgekosten ersparen“. Gabriele Schick setzt im Außerfern auf Aufklärung schon in Volksschulen.