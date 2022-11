Spektakulärer Unfall: Auch vier Kinder im Spital

Freitagnachmittag lenkte eine 45-Jährige aus Maria Rain ihren Wagen auf der Ossiacher Bundesstraße von Liebenfels Richtung St. Veit. Bei der Kreuzung in Kraindorf wollte sie links abbiegen. Der hinter ihr fahrende St. Veiter (21) wurde just in dem Moment von einem weiteren Autolenker, einem Rumänen (27), überholt. Es kam zur Kollision.