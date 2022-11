Das Ziel ist die Elite des Radsports

Rückkehr bahnt sich an

Aus dem Ländle soll noch ein weiterer in Wels andocken: Riccardo Zoidl. Der 34-Jährige hat gute Erinnerungen an das Team aus dem Alpenvorland, startete dort seine Karriere, gewann mit dem Rennstall 2013 die Gesamtwertung der Österreich-Rundfahrt. Mit dem Tschechen Michael Kukrle könnte ein weiterer, internationaler Profi mit viel Erfahrung dazustoßen. Solche Kaliber werden auch nötig sein, denn das Team hat große Ambitionen für die Zukunft: der Aufstieg in die zweitklassige Kontinental Pro Tour. „Es gibt 18 World Tour Teams und 17 weitere in der Kontinental Pro, ein elitärer Kreis, da würden wir natürlich auch gerne hin“, erklärt „Rupi“.