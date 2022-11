Feuerwerk der großen Hits ist garantiert

Bereits 1984, also vor fast 40 Jahren, wurde Simply Red rund um Sänger Mick Hucknall gegründet. Seitdem hat die britische Band rund 50 Millionen Tonträger verkauft, Touren haben weltweit die Hallen und Stadien gefüllt und die Zuschauer begeistert. Für „If you don’t know me by now“ gab es einen Grammy, bei der Fußball-Heim-EM 1996 sorgte die Gruppe mit „We’re in this together“ für die offizielle Hymne. 2003 wurde Simply Red von Thomas Gottschalk begrüßt – bei der legendären TV-Sendung „Wetten, das..?“ in Graz (Bild unten).