Nach spektakulärem Abflug eilten Beherzte zu Hilfe

Bei der Abfahrt Gars am Kamp/Mörtersdorf auf der B4 im Bezirk Horn rammte eine 60-Jährige mit ihrem Ford zwei Verkehrsinseln und Schilder. Die Lenkerin war von Horn kommend in Richtung Wien unterwegs. Der Aufprall schleuderte das Auto durch die Luft. Es überschlug sich und kam 100 Meter entfernt in einem Feld nach einer fünf Meter tiefen Böschung auf dem Dach zum Stillstand.