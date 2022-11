Aus Kränkung zugestochen: Urteil aufgehoben

Prozess wird wiederholt

Das Geschworenengericht verurteilte den Mann, der stets seine Unschuld beteuerte, schließlich zu acht Jahren Haft wegen Mordversuchs und grob fahrlässiger Körperverletzung. Doch nun hat der Oberste Gerichtshof entschieden, das Urteil gegen den Weststeirer aufzuheben. Die Begründung: Die Drohworte „I stich di ob“ müssen in diesem Fall nicht bedeuten, dass der Wirt den vermeintlichen Kontrahenten tatsächlich umbringen, sondern ihn nur schwer verletzen wollte. Außerdem habe der Angeklagte laut Gerichtsmediziner auch nicht mit maximaler, also voller Wucht zugestochen. Fortsetzung folgt also.