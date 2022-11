Die trügerische Normalität des Ukraine-Krieges

Opfer auf der Straße

Die stellvertretende Innenministerin der Ukraine erläuterte der Delegation vor Ort, was passiert war. Hier starben drei Menschen, unter ihnen eine 17-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Freund – er wurde schwer verletzt – zufällig in der Gegend spazieren war. Und da fiel der Blick im Dunkeln auf die drei Leichen, die, notdürftig zugedeckt, noch auf der Straße lagen. Wohl kein Zufall. Die Toten waren von den ukrainischen Behörden absichtlich noch nicht abtransportiert worden, die Europäer sollten sie sehen, sollten die blutige Realität spüren. Wahrhaftiger und grauenhafter kann man nicht zeigen, was Krieg bedeutet.