Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in NÖ verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Dienstag gegen 8 Uhr in der Früh auf der B8 bei Strasshof an der Nordbahn und Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen – insgesamt vier Insassen wurden dabei verletzt. Bei dem Crash erlitten auch zwei Kinder Verletzungen.