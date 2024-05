Fußballtor und Kunstrasen vor Brandenburger Tor

Einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland wird das Brandenburger Tor in Fußballoptik eingerahmt. Vor dem Wahrzeichen wurde am Mittwoch ein riesiges Tor aufgebaut – es ist 64 mal 26 Meter groß und hat ein fünf Meter tiefes Fundament, wie die Tourismusgesellschaft Visit Berlin erklärt. Dazu soll es 24.000 Quadratmeter Kunstrasen geben.