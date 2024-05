Deshalb sank Guardiola fassungslos zu Boden

Torjägerkrone an Haaland

Dass die Ausgangslage so rosig ist, hatte der seit 22 Ligaspielen ungeschlagene Titelverteidiger einerseits Erling Haaland zu verdanken. Der Ex-Salzburg-Stürmer verwertete in der 51. Minute einen Querpass von Kevin de Bruyne und machte in der Nachspielzeit (91.) mit einem verwandelten Elfmeter nach Foul an Jeremy Doku alles klar. Mit 27 Toren in 30 Ligaspielen ist der Norweger auch in dieser Saison ein Erfolgsgarant. Mit dieser Ausbeute ist ihm auch die Torjägerkrone neuerlich sicher.