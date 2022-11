Kommission kürt Triest zur besten Stadt Europas

Triest hat den ersten Platz in der Rangliste der europäischen Städte 2022 gewonnen, die von der Kommission der britischen „Academy of Urbanism“ erstellt wird. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend in London statt. Den begehrten Preis ergatterte die ehemalige habsburgische Hafenstadt vor dem spanischen Malaga und dem belgischen Mechelen.