Pöltl-Bestleistung bei nächster San-Antonio-Pleite

Die Entscheidung in dem Duell fiel früh, leisteten sich die Texaner doch einen kapitalen Fehlstart. 6:21 aus ihrer Sicht hieß es nach nicht einmal siebeneinhalb Spielminuten. Der Rückstand der Spurs blieb im weiteren Verlauf der Partie stets zweistellig. Während Devin Vassell 26 Punkte für San Antonio erzielte, blieb Keldon Johnson mit fünf Zählern und damit seiner schwächsten Saisonausbeute weit unter seinen Möglichkeiten. Bei New Orleans spielten mit Zion Williamson (32 Punkte, elf Rebounds) und Pöltls ehemaligem Teamkollegen in Toronto, Jonas Valanciunas (22 Zähler, zehn Rebounds), die „Big Men“ groß auf. Auf San Antonio wartet nun ein Heim-„Doppel“ gegen die Los Angeles Lakers (Freitag und Samstag).